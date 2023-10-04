Стильні формули на осінь: 8 цікавих образів, які ви зможете повторити

Щоб повторити стильний та красивий образ ми нерідко звертаємося до виходів модних інфлюенсерок. Вони часто показують на собі трендові речі, які можна застосувати до своїх аутфітів.

Саме модні блогерки диктують нам тренди та розуміння того, що ж саме зараз в моді та на що треба звернути увагу. Фешіоністи володіють всіма тонкощами для створення ефектного та стильного образу.

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Стилісти радять розвити у собі надивленість, щоб самостійно бачити, який одяг між собою буде добре комбінуватися з того, що є у вашому гардеробі.

Ваша ідеальна формула для будь-якого аутфіту завжди буде складатися з базових речей, а до них вже можна підбирати актуальне трендове вбрання.

Обирайте цієї осені шкіряну спідницю до колін або ж спідницю довжини міді та максі. Зупиніть свою увагу на класиці – поєднанні прямих джинсів з сорочкою, жакетом та лоферами.

Цієї осені в моді монохром, втім ви можете одягати не лише речі одного кольору, але й приміряти денімовий аутфіт, що складатиметься з джинсової сорочки та джинсів. Зверху цей кежуальний аутфіт можна довершити тренчем чи пальто.

Для простих та лаконічний буденних образів не забувайте про теплі лосини та худі. Якщо вам подобаються шкіряні тренчі – не обходьте їх увагою, адже вони досі залишаються актуальними.



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні осінні образи 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna