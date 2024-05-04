5 образів з джинсами, які ви будете носити все літо: стильні фото

Джинси вважаються найпопулярнішим елементом гардероба. У теплу пору року ми носимо їх все частіше, оскільки вони є нашою незмінною базою. Надихнувшись образами модних інфлюенсерів, розповідаємо про найцікавіші аутфіти з джинсами.

Денімові штани – це класика, без них важко уявити будь-який наш образ, пише Fashion 24. Цей елемент гардероба дозволяє створити нам аутфіт з базовими речима, кежуальними чи романтичними.

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Часом джинси набридають, а ідеї зі стилізуванням закінчуються. Втім після штанів, спідниць та суконь все ж таки радимо повертатися до джинсів та згадати, як виглядають виграшні комбінації.

Джинси + поло + мюлі з прозорого матеріалу

Футболки поло є гарним поєднанням до джинсів. Це певне поєднання бази, яке завжди буде актуальним та не вийде з моди. Зверніть увагу на взуття з прозорого матеріалу, яке зараз на піку популярності. Додавайте у свій образ з вставками прозорості таке взуття як мюлі, балетки, босоніжки чи туфлі.

Джинси + біла футболка + кардиган

Футболка білого кольору – це важлива позиція вбрання для елегантного та кежуального гардероба. Футболка з кардиганом зверху й взуттям на підборах додасть шику, а поєднання її з джинсами та кросівками надасть розслабленого образу.

Джинси + шовкова сорочка + рибальські сандалі

Обирайте для себе цього сезону шовкову сорочку в молочному, білосніжному, коричневому чи чорному кольорі. Інфлюенсерка на своєму прикладі показує, як цю річ стильно поєднати з джинсами та незвичними сандалями, які називають рибальськими.

Джинси кльош + кардиган у смужку

Француженка Жюлі Феррері показує, що цупкий кардиган у смужку – основа стильних образів. Щоб додати аутфіту нових сенсів – поєднуйте з красивим взуттям, сумкою та аксесуарами.

Джинси + базовий светр + балетки в сітку

Светр чорного кольору займе чільне місце у вашому гардеробі, оскільки це саме та річ, яка знадобиться нам для повсякдення. Поєднуйте з базовими джинсами та трендовими балетками в сітку.

Джинси – це улюблений елемент гардеробу в кежуальних образах. Не зупиняйтеся на одному фасоні, а розширюйте горизонти та обирайте для себе на весняно-літній сезон кілька стильних варіантів, які зможете поєднати з цікавими елементами гардероба.