Як підібрати окуляри до різних форм обличчя: корисна добірка у картинках

Різноманіття сонцезахисних окулярів просто вражає, але окрім модних і трендових моделей варто звертати увагу на аксесуари, які підходять саме вашій формі обличчя.

Сонцезахисні окуляри влітку – незмінний аксесуар, без якого важко обійтися. Вони захищають очі та область навколо них від шкідливого впливу UF-променів.

Читайте також Трендові сумки літа: 5 модних аксесуарів, які варто купити

Окрім захисту окуляри є головним аксесуаром у весняно-літній період. Вони здатні чудово підкреслювати наш образ, однак неправильно підібрана модель здатна зіпсувати наш аутфіт та навіть додати кілька зайвих років.

Український дизайнер Андре Тан якось розповідав у своєму інстаграм-дописі, як визначити форму свого обличчя, тож ділимося з вами його порадами.

Зав’яжіть волосся у хвіст та стоячи близько до дзеркала, обведіть максимально точно контур свого обличчя на дзеркальній поверхні. Для цього використовуйте помаду, змочені в крем ватні палички, або змочене мило,

– розповів дизайнер.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана

Визначившись зі своїм типом, надалі ви зможете гармонійно складати образ відповідно до особливостей свого обличчя. Андре Тан зазначає, що окуляри треба підбирати виключно під форму свого обличчя.

Напівмісяць

Такі окуляри підходять для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана

Квадратні

Окуляри такого типу підходять для круглого, трикутного і овального лиця.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана

Круглі

Окуляри з круглою оправою варто придбати дівчатам з ромбоподібною, прямокутною, подовженою, квадратною чи трикутною формою обличчя.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана

Котяче око

Такі окуляри також досить часто зустрічаються в магазинах мас-маркету. Підходять для всіх форм обличчя.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана

Авіатори

Ці окуляри в моді вже багато років та вважаються певною класикою. Вони також підходять для всіх форм обличчя.



Як правильно підібрати окуляри до форми обличчя / Фото з Instagram Андре Тана