Як виглядати дорого: Андре Тан розповів головні секрети

Дизайнер і модний експерт Андре Тан поділився зі своїми прихильниками fashion-порадами. Український модельєр розповів, як виглядати цього сезону дорого завдяки одягу.

У 2023 році надзвичайно популярним і трендовим є стиль Old Money. Тут важливо знати деякі секрети, щоб грамотно його стилізувати.

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Old Money – це модний напрямок, головною фішкою якого є стриманість. Забудьте про яскраві кольори – обирайте пастельні та глибокі відтінки. Великих логотипів на вашому одязі також немає бути, адже аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою модних брендів. Також не варто змішувати стиль, віддавайте перевагу класиці.



"Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - чудовий вибір. Дозволені принти - лаконічна смужка або горох", – зазначив Андре Тан.

Як же скласти образ в стилі Old Money?

Визначте колірну гамму

В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків. Краще віддавати перевагу світлій палітрі - це додасть вашому вигляду розкішності.

Уважно підбирайте фасони

"Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити – це мінідовжина. Але в такому випадку, вибір міні образу має бути урівноважений зі стриманим жакетом", – додав дизайнер.

Класичне вбрання

Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, штани зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.

Щільні тканини

"Віддавайте перевагу щільним тканинам. Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було защіпок – будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль", – розповів Андре Тан.

Аксесуари

Аксесуари краще підбирати в тон образу – монохромні аутфіти прекрасно вписуються в стиль Old Money. Прикраси з перлин, обручі та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest



Модні образи в стилі Old Money / Фото з Pinterest