Останній дзвоник 2023: як одягнутися дітям, вчителям та батькам

Вже незабаром школярі відправляться на довгоочікувані літні канікули. Навчальний процес у школах кожного року завершується останнім дзвоником. Як одягнутися в цей урочистий день – читайте у матеріалі.

Попри війну, розв’язаною Росією проти України та постійні блекаути діти все ж таки продовжували вчитися та здобували знання у школі, пише 24 Канал. Тепер на них чекає останній дзвоник та кілька місяців літніх канікул перш ніж вони знову розпочнуть навчальний рік у вересні. Для старшокласників останній дзвоник у школі вже буде фінальним.

До теми Що одягнути на останній дзвоник 2023: прості та стильні образи для школярів

До останнього дзвоника готуються не лише школярі, але й вчиелі та батьки. Саме тому редакція Fashion 24 зібрала добірку образів, які можна повторити для урочистого дня в школі.

Що одягнути на останній дзвоник молодшим школярам

Для хлопчиків та дівчаток традиційно залишається класичний образ, що складається з білого верху та чорного низу. Хлопці можуть одягати білу сорочку зі штанами чи вишиванку, дівчатка ж можуть приміряти білосніжну блузку, сорочку чи також вишиту сорочку зі спідничкою.

Окрім цього, школярки можуть одягнути красиву вишиванку з сарафаном чи сукню-вишиванку. Зараз можна знайти чимало моделей не лише для дорослих, але й дітей. Також школярі можуть приміряти свою улюблену форму, яку вони носили в школі.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з відкритих джерел



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з відкритих джерел з НУШ



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з WoMo

Що одягнути на останній дзвоник старшокласникам

Старшокласники також можуть скористатися класичною формою аутфіту в школу та одягнути речі за принципом – білий верх та чорний низ. Окрім того, зараз молодь та й загалом учні старших класів дуже полюбили вишиванки, тож останній дзвоник – це буде ще одна чудова нагода одягнути цю неймовірно красиву річ.

Для старшокласників можна знайти чимало вишиванок в мережі різних кольорів, фасонів та орнаментів. Оригінальні вишиванки можна знайти в інстаграм-акаунтах брендів "Мавка" "Сварга", "Птаха" тощо. Дівчатка можуть придбати білосніжні чи пастельні вишиванки, а от хлопці можуть зробити ставку на вишиванки мілітарі, які під час війни почав носити президент України Володимир Зеленський.

Що одягнути на останній дзвоник вчителю

Вчительки на останній дзвоник до школи можуть прийти в костюмі, що складатиметься з жакета і штанів чи жакета і спідниці. Також можна одягнути спідницю з блузкою чи вишиванкою або ж приміряти сукню-вишиванку в пастельному кольорі.

Чоловіки вчителі також можуть сміливо одягати вишиванку, або ж сорочку з класичними костюмними штанами.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Good House



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Good House

Що одягнути на останній дзвоник батькам

Для батьків немає особливого дрес-коду. Кожен може одягати те, що йому заманеться. Матусі можуть приходити в блузках та штанах, в сукнях, в джинсах та жакетах.

Дедалі частіше можна помітити в інтернет-магазинах парні образи для дітей та батьків, тож можна прийти в школу в однакових вишиванках чи парних костюмах. Такі чудові образи можна повторити в інші святкові державні чи релігійні дні.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Instagram



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Instagram