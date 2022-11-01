Як обрати пальто з урахуванням зовнішніх особливостей: цінні поради

Осінь – ідеальна пора для купівлі пальта. Втім красивого кольору і фасону недостатньо для того, щоб воно добре сіло по фігурі. Варто знати ваші привабливі сторони та недоліки, і лише тоді купляти річ, яка прослужить вам багато років.

По крою і довжині виділяють такі пальта: однобортні, двобортні, з запахом на поясі, довгі, короткі та середньої довжини.

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– Пальто-халат пасуватиме дівчатам з активними стегнами і з типом фігури “пісочний годинник”.



– Пряме пальто чоловічого крою ідеально підійде власницям активних плечей.



– Двобортне пальто краще уникати власницям активного животика; за рахунок двох рядів ґудзиків така модель візуально розширює талію.



– Однобортне пальто підходить всім типам фігури; але якщо пальто має кишені на рівні стегон, така модель не підійде власницям активних стегон.



– Пальто зі спущеною лінією плеча, а також моделі з гіперболізованими плечима або погонами допоможуть скорегувати активні стегна. Дівчатам з активними плечима рекомендовано уникати побідних фасонів.



Обирайте моделі з високим відсотком шерсті або кашеміру. Пальто з таким складом зігріє в холодну пору і, при правильному догляді, тривалий час виглядатиме як нове.



Щоб пальто тримало тепло і зігрівало восени та взимку, варто обирати моделі з підкладкою. Рекомендовано уникати підкладки з поліестру, адже така річ точно не врятує від холоду.



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні пальта на осінь 2022 / Фото з Instagram