Мода на традиційні українські прикраси повертається: які зараз в тренді

Традиційні прикраси є важливою частиною культурної спадщини України. Це не лише елемент образів українських жінок, але й символ вираження унікальності та ідентичності нації. Вироби несуть у собі тисячолітню історію, відображаючи традиції, звичаї, віру та генетичний код українського народу.

Методи виготовлення передаються з покоління в покоління. Колись українки носили вироби як обереги від вроків чи лиха. Зараз ними все частіше довершують сучасні образи, тож 24 Канал розповість про ті українські аксесуари, які здобули прихильність не лише серед українців, а й за кордоном.

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Гердан

Це довге намисто, іноді з великими кульками чи перлинами, що зазвичай виготовляються з бісеру. Часто утворюють геометричний або ж рослинний орнамент. Цей аксесуар набув популярності ще у XVIII – XIX століттях.



Гердан з квітковим орнаментом / Фото Pinterest



Гердан з геометричним орнаментом / Фото Pinterest

Силянка

Мабуть, найпоширеніша сьогодні традиційна прикраса, адже її легко поєднати з повсякденними образами. Назва походить від слова "силяти" – нанизувати.



Сучасна силянка / Фото Вікторії Клюс



Реставрація давньої тернопільської силянки / Фото з інстаграму my_ukrainianembroidery

Коралі

Намисто, що виготовлялось з натуральних коралових намистинок, зазвичай у формі циліндриків. Ця прикраса була показником достатку сім'ї, адже мало хто міг собі дозволити виріб з такого дорогого матеріалу, який везли з моря.



Класичні коралі / Фото з інстаграму vydymonevydymo



Стилізація коралів / Фото з інстаграму street.style.hunter

Шелест або бубонці

Прикраса, виготовлена з латунного листового металу технікою штампування з витисканням двох півсфер. Обов'язковий елемент – дзвіночки, що могли поєднуватись з намистинами. Звідси й назва, при ходьбі прикраса створювала тихий дзвін, що нагадував шелест вітру і мав відлякувати зло.



Сучасна інтерпретація бубонців / Фото з інстаграму Оксани Борійчук



Бубонці / Фото Національного музею народного мистецтва

Дукат або дукач

Нагрудна металева прикраса у вигляді низки монет. Назва походить від золотої монети, що вперше була викарбувана в 1284 році у Венеції.



Дукач / Фото з інстаграму vydymonevydymo



Дукач-панагійка / Фото з інстаграму Оксани Борійчук