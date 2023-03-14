Як носити шкіряну куртку навесні: найкращі образи трендсеттерів

Шкіряна куртка – це універсальний предмет жіночого гардероба, який негласно став класикою. З року в рік любов до шкіряних курток у дизайнерів та інфлюенсерів стає все міцнішою. З настанням теплих днів косухи знову повертаються у наші гардероби, тож з чим їх носити – дивіться далі.

Шкіряна куртка не лише зручна та функціональна, але й досить модна річ гардероба. Вона легко стилізується з базовими речами – лонгслівом та джинсами, а також чудово підходить під класичні штанні костюми чи сукні. Окрім того, косуха ефектно виглядає і з кросівками, і з чоботами на підборах.

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Куртка з чорної шкіри – вічна класика, без якої нам не обійтися у весняно-літньому сезоні. Обирайте навесні фасон зі структурованими плечима та кишенями. Така куртка прослужить у вашому гардеробі кілька років та стане саме тим верхнім одягом, який вам гідно прослужить.

Та варто зазначити, що крім класичної чорної куртки, цього року в моді потертості у стилі вінтажу. Модного ефекту потертості вдається досягнути завдяки техніці Tamponatura, під час якої шкіру обробляють з делікатним зістаренням.

Зірки стрітстайлу у своїх інстаграм-профілях приміряють косухи з білими сорочками та кросівками Adidas Samba, створюють монохромні образи в чорному кольорі, або ж розбавляють look яскравим кольром, або ж стилізують базові поєднання з джинсами та чоботами на підборах чи кросівками.