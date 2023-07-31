Найкраще закрите взуття на кінець літа: актуальні моделі

Серпень часто буває мінливим. На заміну дуже спекотним дням приходять прохолодні дні, тож відкрите взуття таке як сандалі чи в’єтнамки, доведеться трохи відкласти та обрати закриті моделі.

Сумно це усвідомлювати, але вже наприкінці серпня наші сандалі, шльопанці та в’єтнамки ми заховаємо у шафу, а їм на заміну прийдуть балетки, лофери, кросівки та чоботи.

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Взуття із закритим носком врятує ваш образ від дощової погоди та прохолодного дня.

Замшеві сабо

Останнім часом це взуття стало дуже популярним. Одягайте під нього джинси з низькою посадкою, легкі лляні штани чи сукню з льону.

Балетки

Балетки зазнали змін, тож у 2023 році здаються абсолютно свіжим варіантом взуття. Балетки - це взуття нового сезону, яке потрапило до всіх брендів. Обирайте мінімалістичні моделі з бантиком чи трендові балетки з ремінцем у стилі Мері Джейн.

Ретро-кросівки

Цього року культові фаворити 90-х і 00-х років набули величезної популярності. Кросівки Adidas Samba та всі свожі ретро-моделі стали найзатребуванішим взуттям 2023 року.

Лофери

Основа будь-якого осіннього гардеробу – лофери. Вони ідеально підходять для того, щоб зберегти вишуканість вашого образу та допоможуть витримати дощовий день.

Туфлі на підборах

Коли погода псується, на заміну босоніжкам приходять закриті туфлі. Обирайте класичні туфлі, які підкреслять ваш образ.