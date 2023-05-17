Босоніжки "танга" – найкрасивіше взуття на літо 2023: ефектні приклади

Класична версія в’єтнамок, які ми одягаємо завжди на пляж, а віднедавна застосовуємо і для міських прогулянок, піднялася ще вище, і тепер в моду входять в’єтнамки на підборах з мінімалістичними ремінцями.

В’єтнамки на підборах уособлюють мінімалізм та естетику 1990-х років. Таке взуття називають босоніжками "танга". На подіумі вони з’являлися у різні сезони впродовж 2000-х років. У колекції Chanel Resort 2012 Карл Лагерфельд зробив їх єдиним взуттям у колекції.

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Бренд Miu Miu представив в’єтнамки на підборах у колекції весна-літо 2023. Міучча Прада представила землянисті кольори, чорний та навіть рожевий, який зараз починає набирати популярності.



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Vogue

Під час показу бренду Coperni, на якому Белла Хадід була "одягнена" наживо в сукню, створену за допомогою аерозолю, моделі також ходили подіумом у босоніжках "танга". Дизайн взуття варіювався від прогумованої платформи до підборів. Бренд представив чорний та червоний колір, який на подіумі став базовим для цих босоніжок.



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Vogue

Креативний директор бренду Saint Laurent Ентоні Ваккарелло у своїй колекції для літнього сезону, запропонував босоніжки на дуже високих шпильках. Серед різних мінімалістичних моделей чорного кольору, були й босоніжки "танга", які зав’язувалися на щиколотці.



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Vogue

Burberry також представив на подіумі в’єтнамки на підборах, довершивши ними образ із довгою шкіряною спідницею максі та курткою оверсайз.



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Vogue

Босоніжки "танга" обожнює американська модель Кендалл Дженнер. Вона використовує їх для повсякденних виходів та навіть під час вечірніх світських виходів.



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Pinterest



Трендові босоніжки "танга" на літо 2023 / Фото з Pinterest

Такі босоніжки мають всі шанси стати головним взуттям на літній сезон, оскільки чудово поєднуються з базовими речами – футболкою та джинсами і разом з мінімалістичними сукнями.