Історичний номер: британський Vogue присвятив пурпурову обкладинку в пам’ять про Єлизавету II

Британський глянець Vogue присвятив листопадовий номер в пам’ять про королеву Єлизавету II. Видання вийде повністю з пурпуровим тлом Royal Purple, який асоціюється з королівською владою та багатством.

За свою 106-річну історію британський глянець Vogue застав смерть трьох монархів: Георга V, Георга VI та Єлизавету II.

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Cвій листопадовий номер глянець вирішив присвятити Єлизаветі II, віддавши таким чином їй свою шану та пам’ять. Пурпуровий відтінок з давніх-давен асоціювався з королівською владою, а натуральний фіолетовий барвник завжди вважався одним із найдорожчих.

У XVI столітті Єлизавета I забороняла носити всім пурпур, окрім близького оточення, а Єлизавета II під час своєї коронації пройшла через Вестмінстерське аббатство в мантії, що складалася з 22 метрів пурпурового велюру.

Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул розповів, що як людина, яка народилася в британській колонії, він відчуває змішані почуття до монархії. Він розумів, що разом із королевою країна прощається з "Великобританією минулого". Після її смерті британці відчули себе по-іншому, бо з відходом Єлизавети пішли й спогади про їхнє дитинство та дитинство їхніх батьків — останній зв'язок із XX століттям.



Листопадовий номер британського глянцю / Фото з Vogue

У випуску за грудень 1947 року, присвяченому весіллі принцеси Єлизавети та герцога Единбурзького, була подушка з пурпурного оксамиту.



Історичний глянець з пурпурним кольором подушки / Фото з Vogue



Перша королівська пурпурна обкладинка на честь вшанування покійного короля Георга V / Фото з Vogue



Глянець був присвячений смерті короля Георга VI у 1952 році / Фото з Vogue