Вишнево-червоний відтінок – великий тренд осені: цікава добірка

Червоний вважається найпопулярнішим кольором осені, втім зараз на модну арену виходить специфічний червоний відтінок. Якщо хочете придбати цікаве вбрання на цей сезон обирайте для себе вишнево-червоний.

Робвть головну ставку на сумки, взуття, сукні, пальта і трикотаж. Мета цього відтінку в тому, аби показати, що осіння мода може бути не лише чорною, коричневою чи сірою, але й інших кольорів, аби оживити образи.

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За допомогою відтінку червоного можна створити чимало ефектних образів. Найпалкішою прихильницею червоного є Кендалл Дженнер, тож якщо ви шукаєте образи для натхнення – можете пошукати її останні аутфіти.

Також червоний вдало стилізує в своїх осінніх образах Ріанна. До довгого сірого пальта і чорних чобіт вона додала вишневу плетену сумку від Bottega Veneta.

Вишнево-червоний відтінок заполонив дизайн аксесуарів таких брендів, як Acne Studios, Altuzarra, Hermès та Chloé. Бренд Jacquemus на модному шоу у Версалі своїми абсолютними героями зробила три кольори – білий, чорний і вишневий.



Вишневий – наймодніший відтінок осені / Фото Vogue

Насичений вишневий колір завжди користувався попитом серед аристократів та був присутній в одязі багатьох королівських персон. Ви можете простежити за тим, як часто вишневий одягала королева Єлизавета. Також цей відтінок часто носить Кейт Міддлтон.

На осінь радимо робити ставку на в’язані светри, світшоти, лонгсліви, водолазки та аксесуари у вишневому відтінку.