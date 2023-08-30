Вишиванка для школярів на 1 вересня: цікаві образи, які легко повторити

Вже зовсім скоро школярі поспішатимуть у школу на святкову лінійку. 1 вересня – важлива та урочиста подія для кожного учня. На свято в школу школярі часто почали одягати вишиванку – предмет національного вбрання українця.

На школярах – маленьких та дорослих, вишиванка виглядає по-особливому красиво, пише 24 Канал. Вишиванку люблять та шанують не лише дорослі, але й діти.

До теми Готуємося до 1 вересня: що одягнути вчителям і батькам на святкову лінійку

Після літніх канікул перший шкільний дзвоник закликає дітей до навчання. Маленькі першокласники вперше знайомляться зі стінами школи, яка стане їхньою другою домівкою, а старшокласники мають змогу востаннє прожити всі незабутні емоції в рідному навчальному закладі.

Окрім базових білих сорочок зі штанами та блузок зі спідницями, учні залюбки приходять на свято у вишиванках. Чимало магазинів пропонують вишиванки різних фасонів, кольорів та орнаментів, тож вибрати буде з чого.

Вишиванка – це предмет гордості та оберіг українців. Ця річ найкраще ілюструє духовну цінність та єдність народу. Молоде покоління із задоволенням носить національний одяг, тож дівчатка можуть обирати білосніжні вишиванки або вишиті сукні, а от хлопці можуть зробити ставку на колір хакі, який зараз дуже популярний.

Обираючи матеріал, робіть ставку на натуральні тканини, в яких дітям буде комфортно і практично. Найякіснішими вважаються вишиванки з льону. Він має гігроскопічні властивості, завдяки чому добре поглинає вологу. Завдяки цьому діти будуть комфортно почувати себе у вишиванці в спеку, коли тіло пітніє.

Пропонуємо вашій увазі стильні образи з вишиванками. Магазини мають не лише вишиванки з різноманітними орнаментами, фасонами та кольорам, але й традиційні червоно-чорні моделі на білому полотні, та ексклюзивні вироби з незвичними оздобленням і технікою.

Вишиванки для школярів молодшої школи

Вишиванки для старшокласників