Вікторія Бекхем показала актуальні зимові светри на зиму з власної колекції: яскраві фото

Британська модельєрка Вікторія Бекхем має у своєму гардеробі багато речей від знаменитих модних брендів, однак найчастіше вона показує на собі вбрання власної марки. Знаменитість поділилася з прихильниками в мережі улюбленими светрами.

Вікторія Бекхем для багатьох є іконою стилю. Дружина відомого футболіста часто демонструє стильне вбрання, яке надихає багатьох модниць зі всього світу.

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Раніше знаменитість показала в мережі свою улюблену сукню з колекції весна – літо 2022, а тепер приміряла 3 найулюбленіші светри з власної колекції.

Дружина легендарного футболіста любить яскраві елементи гардеробу, тому показала своїй аудиторії кольорові светри, які здатні підняти настрій в похмурий зимовий день.

Светру у трьох кольорах Вікторія Бекхем присвятила навіть окремий допис. Вона показала на собі виріб з синьо-білих, червоно-білих та блакитно-білих ниток. Знаменитість написала, що ніщо інше не говорить про Різдво, як блискучий люрекс.

Також дизайнерка показала цікавий светр у кольорові смужки. Виріб у чорну, жовту та червону смужку ідеально підійде під голубі джинси або чорну спідницю-олівець.



Вікторія Бекхем показала улюблені светри на зиму / Фото з інстаграм-сторіс

Третім улюбленим светром Вікторії Бекхем став затишний червоний виріб з горловиною. Светр виконаний з трендовою «косою», яка часто зустрічається у зимових виробах.



Вікторія Бекхем показала улюблені светри на зиму / Фото з інстаграм-сторіс

Модельєрка також приділила окремий допис світлині у рожевому светрі. Вікторія зізналась, що цей колір просто полонив її серце.

Светр виглядає так чудово в поєднанні з яскравими блискітками, але мені подобається, що його дуже просто носити з вінтажним денімом,

– зазначила дизайнерка.



Вікторія Бекхем показала улюблені светри на зиму / Фото з інстаграму