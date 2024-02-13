Образи, які переживуть тренди: що вам точно треба мати в гардеробі цієї весни

Мікротренди оточили нас у соцмережах і на полицях мас-маркету, але вони будуть актуальними лише короткий час. Звичайно, відмовлятися від них ми не радимо, та обовʼязково варто поповнювати шафу і тим вбранням, яке ви зможете сміливо одягнути через декілька років.

Перед тим, як купувати речі у трендових принтах і ультрамодних покроїв, упевніться, що у вас є базові речі. Універсальні і такі, які ви зможете легко поєднати між собою, щоб створити безліч аутфітів. Коли складатимете гардероб на весну, то у першу чергу зверніть увагу саме на них.

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Щоб простіше було зрозуміти, що обирати для позачасового набору речей, 24 Канал пропонує добірку актуальних і простих образів інстаграм-інфлюенсерок. Ці луки були, є і залишатимуться модними ще не один сезон.

Блейзер + джинси + лофери

Чорний блейзер розслабленого крою, пара вічних прямих синіх джинсів і лофери – це ансамбль, який ви точно бачитимете щодня на вулицях. І він не втрачає своєї привабливості уже довгий час.

Набір "двійка" + слінгбеки

Жилети – це безперечно тренд. Але водночас це і частина класичного стилю, який завжди можна вдало ввести у повсякденний образ. А босоніжки з відкритою п'ятою, закритим носком і тонким ремінцем, що фіксує туфлі на п'яті, не втрачають популярності уже кілька сезонів. Це однозначно ті речі, у які варто інвестувати.

Кашеміровий джемпер + мініспідниця + чоботи

Образ, який дуже люблять модниці Лондона. Усі три позиції цього луку – це база, яка виручатиме вас постійно. Це також дуже універсальний аутфіт: він підійде і для роботи в офісі, і для посиденьок в кавʼярні.

Джемпер + джинси + замшева сумка

Зрозуміло, що джинси є основою багатьох образів. Однак у цьому випадку має значення не стільки сам денім, скільки колір. Білого одягу стає усе більше, і не лише у вигляді літніх суконь. Поєднання білого трикотажу, білих джинсів і коричневої замшевої сумки виглядає свіжим і актуальним, але водночас і класичним.

Тренч + кардиган + широкі штани

Тренчів навколо багато, але питання у тому, як ви їх застилізуєте. Зверніть увагу на кардиган і футболку під розщепнутим плащем. Елегантне поєднання, яке зробить звичайний лук з тренчем значно цікавішим.

Шкіряна куртка + пряма сукня + Мері Джейн

Шкіряна куртка – це уже багато років обовʼязкова річ у гардеробі модниць. Її можна носити з усім: від легінсів до спідниць і суконь. Шукайте подовжені байкерські форми – вони найбільш актуальні. Завершіть лук балетками Мері Джейн.

Сорочка Оксфорд + джинси

Ви можете подумати, що оксфордська сорочка була створена в Оксфорді, але ви помиляєтеся. Насправді її створила в Шотландії кравецька компанія, яка назвала серію сорочок на честь найпрестижніших університетів країни, намагаючись закріпити довіру до себе. Ідея спрацювала, і незабаром оксфордська сорочка проникла в діловий світ Європи.

Однак зараз сині комірці є загальним фаворитом серед модників. Носять такий верх вони найчастіше з джинсами.