Чим замінити куртку на початку осені: чарівні приклади вбрання

Початок осені – це завжди мінлива погода. Вона доволі непередбачувана та ускладнює планування образів. На заміну теплим курткам є певні альтернативи.

У перехідний період в теплій куртці може бути ще надто спекотно, а без неї вже прохолодно. Тоді нас врятують компромісні варіанти – бомбери, шкіряні сорочки та стильні жилети.

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Шкіряна сорочка

Речі зі шкіри міцно утримують свої позиції серед головних трендів року. До прикладу, осінню класику – шкірянку можна замінити на шкіряну сорочку. Вона щільна, структурована, втім не така тепла і масивна, як куртка. З нею ви можете скласти безліч варіантів стилізації.



Стильне вбрання замість верхнього одягу / Фото Elle

Светр накинутий на плечі

Вересень може засмучувати нас мінливою погодою, тож якщо ви вийшли у футболці та майці, то ввечері можете доповнити свій образ теплим і затишним светром. Так ви будете почувати себе максимально комфортно, а якщо вам стане холодно – ви завжди зможете одягнути зверху светр.



Стильне вбрання замість верхнього одягу / Фото Elle

Бомбер

Вже кілька сезонів бомбери є головними фаворитами модниць. Ці легкі куртки мають безліч варіантів стилізацій. Обирайте для себе шкіряні, тканинні чи денімові бомбери на будь-який смак і колір.



Стильне вбрання замість верхнього одягу / Фото Elle

Жилетка

Якщо влітку модниці обирали для себе костюмні жилетки в діловому стилі, то вже з настанням осені одягайте теплі дуті жилетки, які вас зігріють, коли на вулиці різко стане холодно.



Стильне вбрання замість верхнього одягу / Фото Elle

Жакет

Блейзер розміру оверсайз – це незмінна складова базового гардероба. Він чудово підійде в прохолодні вересневі вечори. Жакет є доволі універсальний, тож носити його можна з чим завгодно.



Стильне вбрання замість верхнього одягу / Фото Elle