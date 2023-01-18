Вельветові штани – тренд 2023 року: стильні приклади

Цього року вельвет стрімко повертається в моду. Інфлюенсери все частіше приміряють на собі штани, які будуть актуальними у 2023 році.

Завдяки вельветовим штанам можна вдало додати акцентів до монохромних образів. Окрім того, такі штани чудово підходять для холодного та демісезонного періоду, оскільки в них зручно, тепло і комфортно.

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Насамперед вельвет був невід’ємною частиною чоловічого гардеробу в стилі преппі, але згодом його значення в образах переосмислили, тож він став частиною образів і для чоловіків, і для жінок.

Ми звикли наші базові аутфіти довершувати класичними, блакитними джинсами. Втім пара вельветових штанів стане гарною альтернативою, яка внесе нотку різноманіття у ваш аутфіт.

Вельветові штани – це теж класика, яка повертається до нашого гардеробу час від часу. Якщо вам здається, що фактурна тканина важка у стилізації, то не переживайте, оскільки такі штани досить легко поєднати і з блузами, і зі звичайними светрами.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері створює монохромний салатовий образ на основі вельветових штанів та теплого светру. А от ефектний образ з коричневими широкими штанами вона довершує розкішною блузою з бантом зеленого кольору.

Британська модниця Алісія Родді чорні вельветові штани доповнює салатовим светром.

Тренд на вельветові штани, який дійшов до нас з 70-х років має позачасову чарівність та є легким у стилізації. Колись вельвет у своїх гардеробах активно носила Джейн Біркін.

Якщо хочете створити свій look повністю вельветовим – робіть ставку на костюм. Згодом ви зможете комбінувати штани з іншим верхом, а жакетом доповнювати джинси чи спідниці.