Вагітна Блейк Лайвлі з’явилася на червоній доріжці з Раяном Рейнольдсом у розкішній сукні

Акторка Блейк Лайвлі на останніх місяцях вагітності з’явилася на червоній доріжці зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом. Закохані позували у стильних та ефектних аутфітах.

35-річна зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі відома своїми розкішними виходами на червону доріжку. Знаменитість, яка готується вчетверте стати мамою та перебуває на останніх місяцях вагітності, з’явилася на світському заході разом з чоловіком, відомим актором Раяном Рейнольдсом у ефектній сукні.

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Вагітна акторка завітала на церемонію вручення премії American Cinematheque Awards 2022 у Лос-Анджелесі.

Блейк Лайвлі одягнула на світську подію сукню землянистого відтінку в ледь помітні квіти з осінньої колекції бренду Ralph Lauren. Білявка приміряла вбрання на бретельках з глибоким вирізом в зоні декольте, яке підкреслило її пишні форми та її округлий живіт.

Акторка створила собі аутфіт у стилі бохо-шик. Вона довершила образ масивними сережками бірюзового кольору та багатьма браслетами на руці. Знаменитість вклала волосся у легенькі хвильки та зробила улюблений макіяж з коричневими тінями на повіках.

Актор Раян Рейнольдс приміряв темно-коричневий оксамитовий костюм від Ralph Lauren, білу сорочку та краватку.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – 7-річну Джеймс, 5-річну Айнез і 2-річну Бетті.



Розкішний вихід вагітної Блейк Лайвлі / Фото з Just Jared



Розкішний вихід вагітної Блейк Лайвлі / Фото з Just Jared



Розкішний вихід вагітної Блейк Лайвлі / Фото з Just Jared