У стилі кежуал: 10 українських брендів, які створюють повсякденний одяг

Одяг у стилі кежуал — це зручні та невимушені речі для повсякденного життя. Зароджуючись як менш формальний вид офісного дрескоду, сьогодні кежуал трансформувався у повноцінний стиль життя: це не канонічний набір певних фасонів чи стильових ознак. Це набір одягу, взуття та аксесуарів, які підходять на щодень.

Сучасні кежуальні гардероби можуть міксувати речі у спортивній, класичній, офісній чи будь-якій іншій стилістиці. Головне — щоб вони дарували комфорт та легкість. І звісно ж, закривали потреби вашого щоденного життя, як би ви його не проводили: на роботі чи вдома, на дитячому майданчику чи в барі з друзями.

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Де ж шукати одяг для кежуальних образів? Разом з проєктом Всі.Свої ми підготували добірку українських брендів, які створюють речі у стилі кежуал.

UVALI

Бренд виготовляє трикотажний одяг: спортивні костюми, світшоти, футболки. Вільні фасони та простий крій поєднує з яскравими кольорами та принтами. Бренд представив повсякденний одяг з патріотичною символікою у кольорах, принтах чи написах. Для себе ми обрали жовтий костюм на щодень: для прогулянок містом та відпочинку.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

IK brand

В лінійці цього бренду можна знайти комфортний одяг з цікавими деталями для акцентних повсякденних образів. Тут є сорочки-трансформери, джинсовки, бомбери, лонгсліви та багато іншого. Наш вибір у IK brand — джинсові куртки вільного крою, прикрашені сердечками та квітами ручної роботи.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

J. Cook

Чоловічі та жіночі базові футболки гарної якості — основа гардеробу для будь-кого, незалежно від способу життя. Саме такі є у J. Cook: різних кольорів з принтами або однотонні. Базові моделі робимо «тлом», на якому вибудовуватимемо образ за допомогою другого шару чи аксесуарів. А принтовані стануть акцентом всього луку. Цього разу ми обрали кілька базових футболок у стриманих кольорах: для себе та своїх партнерів.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Wool Happen

Це той випадок, коли кежуальний зручний одяг може бути яскравим! Шукайте від цього бренду нетривіальні костюми з м'якого в'язаного трикотажу: зі штанами та спідницями. А також — сукні та топи, кардигани та светри, лонгсліви та водолазки. Наш вибір у Wool Happen — в'язані трикотажні костюми. Придивіться до соковитого та свіжого зеленого відтінку — саме те, що потрібно на весну.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Light.ua

І ще трохи про костюми: це ідеальні «жителі» кежуальних гердеробів, бо вони не потребують додаткових доповнень, а створюю вже готовий образ. Light.ua в асортименті має спортивні, трикотажні, а також легкі літні костюми: ми обрали для себе картатий комплект із шортами для комфорту на весь день.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Minimalista

Стиль кежуал передбачає, що ваші речі матимуть високу комбінаторність та пасуватимуть практично до всього гардеробу. Зручний та легкий одяг на весну та літо, який можна доповнювати щоразу іншим другим шаром та аксесуарами. Ідеально поєднується з піджаками та тренчами, бомберами та жилетами.​

Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

No Title

В будь-якій незрозумілій ситуації одягаєш джинси та лонгслів — і маєш стильний зручний аутфіт! Це неписане правило кежуального гардеробу від бренду No Title. Саме у нього ми обрали джинси гарного крою та смугастий трикотажний лонгслів. Це базові речі, які безпрограшно поєднуються між собою.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

NOTICA

Ще одна безвідмовна комбінація в кежуальному гардеробі — це лосини з топом. І вона не лише для тренувань! В повсякденному житті лосини чудово комбінуються з кросівками та кедами, лоферами та балетками, світшотами, футболками та бомберами, кардиганами та піджаками. А додаткові аксесуари підкреслять ваш комфортний образ. Віл цього бренду ми обрали комплект із лосинів та топу оливкового кольору.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Hate Date

Жакети прекрасно вписуються у стилістику кежуал, гармонійно доповнюючи базові футболки, сукні, сорочки, трикотаж. Завдяки лаконічному силуету піджак дозволяє додати цікавинки у вигляді декору навіть у найстриманіші гардероби. Тому наш список покупок поповнився моделлю з вишивкою від Hate Date. Це upcycling бренд, який використовує вінтаж та робить дуже цікаві речі.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Pavlina

Завершуємо нашу кежуал-добірку взуттям від Pavlina. Це класний бренд, де можна знайти шкіряні кеди та кросівки. Вони підходять під будь-який образ, дають відчуття комфорту на довгий час: кращого варіанту для створення образів на щодень просто не вигадаєш. Обирайте класичні моделі у білому, бежевому або чорному кольорі: так ви однією парою закриєте більшість своїх взуттєвих потреб.



Вбрання у стилі кежуал від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Купити якісні речі у стилі кежуал від українських брендів можна 22–23 квітня на Десятинній, 12. Там відбудеться маркет "Український кежуал" від платформи "Всі. Свої". Організатори анонсують три поверхи одягу, взуття та аксесуарів для повсякденного життя.