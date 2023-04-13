Який верхній одяг модний цієї весни: найстильніші речі

Весна хоч і тішить нас сонечком і теплом, втім ця пора все ще буває мінливою, тож у своєму арсеналі верхнього одягу варто мати кілька важливих позицій.

Якщо день нас тішить плюсовою температурою та яскравим сонцем, то ранки та вечори ще бувають досить холодними, тому на всеозброєнні варто мати теплий верхній одяг та більш легший для денної пори.

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Шкіряна куртка

Ніякий базовий гардероб не складається без шкіряної куртки, яка є мастхевом у весняну пору. Щоб стильно виглядати – обирайте оверсайз модель, яку легко поєднувати з джинсами.

Твідовий жакет

Завдяки своєму теплому матеріалу твідові жакети стануть чудовою альтернативою бомберам чи джинсовим курткам.

Костюмний жакет

Жакет вдало довершать штани палаццо та базові джинси. Обирайте цього сезону класичні жакети розслабленої форми у базових або яскравих відтінках.

Тренч

У прохолодні дні тренч є найкращим верхнім одягом. Плащ з двобортним коміром, манжетами та ґудзиками – не лише улюблена річ француженок, але й дівчат зі всього світу.

Пальто

Ця базова річ не втрачає своєї популярності впродовж багатьох років. Пальто універсальне, практичне та стильне, тож зможе доповнити будь-який ваш образ.