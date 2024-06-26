Банти, пір'я та квіти: як виглядають найтрендовіші весільні сукні 2024 року

Літо – золота пора для весіль, тож наречені можуть сміливо обирати для себе плаття, якщо не встигли зробити цього раніше. Підготовка до весільного сезону розпочинається саме з сукні, тому далі розповімо про найтрендовіші варіанти на літо.

Колекції провідних дизайнерів допоможуть вам визначитися зі стилем та фасоном й подекуди стануть вашим натхненням, коли будете шукати для себе ідеальну сукню. Весільна мода 2024 року наповнена романтичними бантами, об’ємними квітами та пір’ям.

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Банти

Вже кілька сезонів поспіль всі захопилися бантами, які додають виробам легкості, грайливості та романтичності. Банти охопили не лише звичайні сукні, але й весільні. Вони вдало прикрашають талію, спину або є частиною декору.



Красиві сукні на літо 2024 / Фото L'officiel

Занижена талія

Цього сезону домінуватиме тенденція на занижену талію. Вона створює фокус на стегнах та видовжує силует. Весільну сукню із заниженою талією обирають тоді, коли одягають мінімалістичне вбрання без блискіток й декору.



Трендові сукні на літо 2024 / Фото L'officiel

Пір’я

Такий декор, як пір’я, вже не вважається екстравагантним. На весільних сукнях пір’я виглядає розкішно та елегантно. У колекціях суконь пір’їнки стали акцентною прикрасою на подолах максісуконь, рукавах, кейпах та на платтях міні.



Модні сукні на літо 2024 / Фото L'officiel

Корсетні елементи

Корсети продовжують бути актуальними не лише як окремий елемент гардероба, але й прикрашає весільні сукні. Великій популярності корсета посприяв серіал "Бріджертони" з вишуканими образами, натхненними епохою Регентства.



Стильні сукні на літо 2024 / Фото L'officiel

Об’ємні квіти

Флористичні мотиви прикрашають весільні сукні 2024 року. Дизайнери декорують квітами плаття та додають образам грайливості та романтичності.



Трендові сукні на літо 2024 / Фото L'officiel

А ще трендові елементи у нових колекціях включають драпірування, бахрому, лелітки, а також різноманітні довжини суконь, включаючи міні та традиційні довгі моделі.