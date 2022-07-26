Трендові сукні літа 2022: найкращі фасони, які варто одягнути до кінця серпня

Хоч і на календарі вже стає сумно від того, що до кінця літа залишається трохи більше місяця, радимо вам не впадати у відчай та створювати настрій завдяки стильному вбранню. Поки ще дозволяє погода – приміряйте трендові літні сукні, які вважаються наймоднішими цього сезону.

Варто зазначити, що хоч серпень – останній місяць літа, втім в цей час буває чимало спекотних днів. У такі сонячні дні рятуватися від високої температури допомагає літнє плаття, в якому вам буде комфортно навіть тоді, коли стовпчик термометра покаже 30+ градусів.

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З великими вирізами

Дизайнери цього сезону продовжили створювати сукню з вирізами, додаючи їм сексуальності. Обираючи таку сукню, постарайтеся не переобтяжувати образ габаритними прикрасами. Окрім того, бажано обирати мінімалістичне взуття.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle

Сукня з плетінням

Плетені сукні додають образу богемної естетики. Вони також чудово підходять під капелюх та сандалі гладіатори або ж на зав’язках.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle

Яскраві принти

Модні бренди представили у своїх колекціях сукні з яскравими принтами та різноманітними відтінками на будь-який смак.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle

З пір’ям

Сукні з пір’ям не сильно підходять до щоденного вжитку, але якщо вас запросили на день народження чи інший важливий захід – можете сміливо приміряти такий виріб.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle

Надзвичайне міні

Мінісукні не здають своїх позицій, особливо влітку. Обирайте цього сезону різнокольорові вироби, зі стяжками, вирізами, корсетами, воланими чи відкритою спиною.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Instagram



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Instagram

Сукні-сорочки

Така сорочка ідеально підійде під сандалі, босоніжки чи навіть кросівки. Звертайте цього літа на вільні варіанти з візерунками.



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle



Трендові сукні на літо 2022 / Фото з Elle