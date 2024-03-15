Названо найкращі сукні 2024 року: вражаюча добірка

Весняно-літній сезон не обходиться без красивої сукні, тому fashion-експерти вирішили нагадати, які ж фасони все ще залишаються актуальними. Дизайнери запропонували сукні з драпіруванням, в стилі 60-х років та зі звичними для нас вирізами чи класичними простими силуетами.

Весна – чудова пора для запровадження суконь у свій гардероб. Вам навіть не доведеться довго перебувати в пошуках актуальних моделей, адже зможете знайти всі найкращі варіанти в одному матеріалі.

Зверніть увагу Де купити пальто на весну: стилістка розповіла про українські та європейські бренди

Не бійтеся покращувати свій стиль завдяки цікавим сукням, які додадуть вам особливої родзинки. Радимо надихнутися стильними та ефектними сукнями, які будуть в моді у 2024 році.

Напівпрозорі сукні

Сукні з прозорими вставками вже давно просочилися у fashion-індустрію. У 2024 році колекції акцентують на сукнях з тюлю та органзи в кремовому чи яєчному відтінку.

З драпіруванням

Мікроскладки та драпірування у 2024 році будуть особливо актуальними. Дизайнери радять робити ставку на плаття з ефектним драпіруванням, яке прикрашає тіло, нагадуючи античну естетику.

Білі сукні

Сукні білого кольору завжди були актуальними та не виходили з моди. Цього року позачасовий колір буде на піку популярності. Шукайте для себе розкішні вечірні чи коктейльні плаття.

Сукні-комбінації

У весняно-літньому сезоні дизайнери додали до мінімалістичних суконь мереживо, завдяки чому вони мають ще привабливіший вигляд.

З вирізом

Плаття зі сміливими вирізами нікуди не ділися. Вони настільки підкорили всіх дівчат, що без них тепер не обійтися. Такі плаття вдало підкреслює струнку талію та додає сексуальності.

Насичено-червоний

Червоний став головним кольором наприкінці 2023 року, але й цього сезону популярність на нього продовжиться. Крім червоного можете обирати його відтінки: бордо, винний чи вишневий.

На початку весни нам не обійтися без такого верхнього одягу як тренч. Він буде гарно поєднуватися з сукнями різних довжин. Ця річ є вічною класикою, тому радимо придивитися до модних образів на весняну пору.