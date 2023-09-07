Популярні сукні на осінь 2023: що ми будемо носити цього сезону

Дизайнери створюючи сукні на осінь 2023 року надихалися мистецтвом, природі та минулому. На подіумах з’явилися яскраві червоні сукні та нові варіації класичної маленької чорної сукні.

Сукні ми носимо не лише влітку, але й восени. Вони чудово пасують нам до тренчів та пальт та гарно римуються з чоботами на підборах чи плоскому ходу. Саме тому радимо вам переглянути актуальні сезонні сукні, які презентували бренди на подіумах.

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Червона сукня

Ви вже знаєте, що червоний – трендовий колір осені. І не дивно, що в моді буде багато яскравих суконь в соковитих червоних відтінках. Такі сукні краще носити без зайвих прикрас, оскільки вони доволі самодостатні. До речі, можете поєднувати червоний і рожевий – вони разом гарно пасують одне до одного.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle

Квіткова сукня

Вереснево-жовтневі сади стали одним з головних джерел натхнення дизайнерів. На сукнях можна помітити соняшники, айстри, верес, хризантеми, бегонії, жоржини, клематиси, іпомеї та анемони. Бренди Miu Miu, Chanel та Zuhair Murad перенесли ці квіткові мотиви на сукні.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle

Маленька чорна сукня

Чорна сукня – це мастхев у жіночому гардеробі. Оновлена класика з’явилася в брендах Alexander McQueen, Loewe та Louis Vuitton. Шукайте сукні, які оголюють плечі або красиво скроєні з вирізами, які додають сукні певної сексуальності.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle

Ретро та вінтаж

Ретро та вінтаж восени 2023 року набудуть ще більшої популярності. Силует “пісочний годинник”, характерний для моди 1950-х років почав відроджуватися на подіумах. Х-подібний крій з підкресленою талією та розкльошеним низом виглядає особливо елегантно та вишукано, тож стане ідеальним варіантом для вечірнього виходу.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle

Принти

Окрім класичних принтів у горох, спробуйте додати до свого гардеробу сукні інших візерунків. Найпопулярнішими є сукні з масками різних відтінків.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle

Більше оголеності

Восени в моді буде тенденція на оголене тіло та прозорі тканини. Сітка, до якої ми так звикли, тепер відійде на другий план, а модним стане мереживо. Також обирайте ажурні сукні довжини міді або максі. Вони можуть мати довгі рукави або ж вирізи, що оголює ключиці.



Трендові сукні на осінь 2023 / Фото Elle