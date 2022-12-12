Наймодніші шарфи сезону 2022/23: стильні варіанти на кожен день

Модниці зі всього світу люблять шарфи за те, що вони вдало розбавляють образи та додають їм цікавої родзинки. Окрім того, шарфи добре зігрівають в холодну пору. Які вироби варто придбати на зиму – дивіться далі.

Українська стилістка розповіла у своєму інстаграмі про наймодніші шарфи сезону, на які треба звернути увагу.

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За її словами, відтоді як бренд Acne Studios випустили свій фірмовий кольоровий і об‘ємний шарф, він одразу став культовим і почав зігрівати фешіоніст всього світу. Інші бренди миттєво підхопили цей тренд і створили велике розмаїття таких гіпертрофованих шарфів в різніх відтінках і принтах.



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram

Зараз такі шарфи є найбільш актуальними і затребуваними. По-перше, вони дуже добре зігрівають, а по-друге освіжають і додають акценту в будь-який образ.

Шарфом можна обмотати шию, а також одягнути його на голову замість шапки. Найчастіше зараз зустрічаються шарфи з бахромою. Найкраще такі різнокольорі шарфи виглядатимуть у монохромному образі.

Шарфи від Acne Studios найкраще виглядають з однотонними пальтами і шапками в класичних кольорах. Найкраще обирати білий або чорний верхній одяг.

Якщо ж обираєте пальто в пастельних кольорах, то й шарф варто обрати приглушених кольорів. Однтонні шарфи можете доповнювати шапкою під тон, втім слідкуйте за гамою кольорів та не допускайте поєднання в образі понад трьох кольорів.



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram



Модні шарфи на зиму 2022/23 / Фото з Instagram