Найтрендовіші речі сезону: топ-7 речей, які треба мати у своєму гардеробі

Кожен сезон дизайнери наповнюють цікавим вбранням, яке здатне ідеально вписатися в гардероб кожної модниці. Влітку 2024 року в тренді будуть 7 речей, тому поспішайте їх приміряти на собі.

Літо – це чудовий час, щоб поекспериментувати над своїм гардеробом. У цю пору найбільше переважають не класичні речі, як восени, а яскраві та ефектні елементи гардероба. Звісно ж, кістяк повинні складати нейтральні відтінки, однак додавайте влітку більше кольору та невагомих тканин.

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Жилет

Костюмний жилет – головна покупка літа. Радимо обирати червоний, білий чи кремовий колір та поєднувати річ зі штанами палаццо чи джинсами. Також модниці все частіше почали поєднувати жилет зі спідницею довжини міді.

Пишна спідниця максі

Спідниці з А-силуетом були модними в минулому десятилітті та знову повертаються в тренди. Тонка затягнута талія та об’ємний низ — ключові елементи, які виділяють такі спідниці. Поєднуйте їх з футболками та сорочками.

Пишна спідниця міні

Влітку в моді спідниця bubble, отримала свою назву завдяки пишній повітряній формі, що за виглядом нагадує бульбашку або хмарину. Такі спідниці є легкими та невагомими та стануть чудовим варіантом вбрання для спекотної погоди.

Футболка в гранж-стилістиці

Попри те, що ви любите базові чи нейтральні футболки, дозвольте собі поекспериментувати та додати до джинсів вбрання в стилістиці гранжу з цікавими малюнками та надписами.

Поло

Футболка поло на певний час вийшла з модних радарів, а тепер впевнено повертається в моду. У 2024 році радимо носити її зі штанами палаццо білого та чорного кольору чи шортами-бермудами.

Напівпрозора спідниця

Спідниці з прозорої тканини здатні внести родзинки в літній образ та освіжити тренд. Однак шукайте натхнення для образів у модниць, аби не створити з такими спідницями вульгарний та провокативний образ.

Папайка

До базової кепки, панами чи косинки, додавайте цього сезону матроську кепку, яку ще називають папайкою та носіть з найрізноманітнішим вбранням.

Як виглядають трендові речі: дивіться відео

До трендів 2024 року належать шорти-бермуди, топ-труба, вбрання в техніці кроше та солом’яні сумки. Модні ідеї для натхнення шукайте на сторінках відомих інфлюенсерок.