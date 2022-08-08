Трендові літні речі, які треба ще вигуляти у серпні: стильна добірка

До кінця літа залишилося кілька тижнів, але це не означає, що нам треба повністю забути про літній гардероб та братися за осінні речі. Радимо вам ще вигуляти у серпні кілька стильних аутфітів, які інфлюенсери приміряли на собі все літо.

Нас ще чекає кілька спекотних днів, завдяки яким ми зможемо приміряти стильні аксесуари, взуття та речі, які особливо популярні влітку 2022 року, інформує 24 канал.

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Аналізуючи модні виходи українських та іноземних інфлюенсерів, пропонуємо вам придивитися до цікавих образів, які ще варто вигуляти у серпні.

Шопер

Шопер від Prada став справжнім мастхевом не лише цього року, але й минулого. Чимало знаменитостей придбали сумку від модного бренду завдяки його екологічності.

Літній шопер з дирками інфлюенсери почали брати з собою не лише на пляж, але й доповнювати ним міські образи. Вони можуть вмістити в собі папку A4 та ноутбук.

Нещодавно в такому шопері з’явилася на вулицях Нью-Йорка модель Джіджі Хадід.

В’єтнамки

В’єтнамки стали найбажанішим взуттям сезону. Вони чудово поєднуються з базовими джинсами, легкими літніми сукнями, лляними костюмами, спідницями та шортами.

Світові інфлюенсери все зробили, щоб в’єтнамки стали частиною міського гардероба, тож в мережі можна знайти чимало стильних образів.

Велосипедки і топ

Велосипедки вже давно увійшли до головної капсули на літо. Вони надзвичайно легкі та комфортні, особливо влітку, та ідеально підходять не лише під футболку оверсайз і кросівки.

Тепер блогери поєднують велосипедки з топом та одягають зверху жакет. Виглялає такий аутфіт дуже стильно та модно.

Лляний костюм

Лляний костюм – класика гардеробу на літо. Тканина особливо актуальна та практична влітку, оскільки ні штани, ні сорочка – не парять, а отже, можна одягати в спекотну пору.

Цього літа популярними стали лляні костюми з вкороченого жакета та мініспідниці, жакета з бермудами та штанами.

Сорочка з шортами

Сорочка в парі з шортами одного кольору – хіт літа. Поєднуйте такий костюм з мюлями чи сандалями. Щоб додати образу грайливості, довершуйте різноманітними кольоровими прикрасами. А от літньої нотки додасть капелюх та солом’яна сумка-кошик.

Білизна напоказ

Влітку стало модним показувати білизну напоказ. Однак це стосується лише виробів з нейтральних кольорів та цупкої тканини. Труси з рюшками, на тонких ремінцях або з прозорої тканини сюди не підходять. Бренди почали виробляти спеціальну білизну з ґудзиками на трусах на високій посадці, яка чудово поєднується з джинсами та штанами на низькій посадці.