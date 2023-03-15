Як стильно носити бомбер цієї весни: 6 ідей, які вам точно сподобаються

До модних речей серед верхнього одягу додався бомбер, який набирав популярності взимку, а тепер є головним елементом гардероба в багатьох модниць. З чим його носити – читайте далі.

Відомі it-girls завжди задають тренд на речі, які потім стають популярними. Так сталося із бомбером. Взимку його приміряла Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер, а вже зараз він став хітом сезону.

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Зараз бомбер є чудовим варіантом під джинси та кросівки на початок весни. Є легкі бомбери та утеплені. Обирайте верхній одяг, який пасує до погодніх умов.

Інстаграм-модниці найчастіше обирають нейлонові та шкіряні бомбери. Скандинавка Емілі Сіндлев поєднує їх зі штанами карго, Мір’я Кляйн зі штанами палацо, а Емілі Леммонір з широкими джинсами.

Історія винекнення бомбера

Бомбер почав здобувати популярність ще з часів гвинтокрилих літаків, коли льотчики носили модель шкіряної куртки, відомої як А-2. З винаходом реактивного літака, здатного літати на набагато більших висотах, а отже за набагато нижчих температур, льотчикам довелося змінювати форму.

Так з’явилася модель B-15, яку вважають безпосереднім предком сучасного бомбера. Цей бомбер мав хутряний комір та був зроблений з бавовни. Після 1945 року нейлон став ходовою тканиною для курток-бомберів через простоту в догляді, водостійкість і практичність.