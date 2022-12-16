Як виглядають 3 наймодніших кольори зими: цікава добірка

Зима часто змушує нас не задумуватися над яскравими образами. Зазвичай ми одягаємо під верхній одяг базовий светр та джинси, втім свої образи можна урізноманітними завдяки яскравим кольорам.

Свій настрій у похмуру зиму можна покращити завдяки кольоротерапії та улюбленому одязі, який подарує відчуття затишку.

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Серед модних брендів спостерігається тенденція щодо переходу осінніх кольорів до зимового сезону. Та окрім базових кольорів, дизайнери радять звернути увагу на відтінки з яскравої палітри – кобальтовий чи королівський фіолетовий. Які три найголовніші кольори мають бути у вашому гардеробі взимку – читайте далі.

Кобальтовий

Кобальтовий відтінок чудово поєднується з іншими кольорами та добре пасує до всіх нейтральних відтінків. Цей синій колір з’являвся у колекціях Chloé, Stella McCartney, Isabel Marant.



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle

Королівський фіолетовий

Свою популярність фіолетовий колір з додатком "королівський" отримав популярність після того, як з’явився у палітрі святкування 70-річчя королеви Єлизавети II на троні. Цей насичений фіолетовий став одним із трендових кольорів осінньо-зимового сезону. Дизайнери радять поєднувати його з пісочними кольорами та робити акцент на светрах та верхньому одязі.



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle

Пристрасний червоний

Пристрасний червоний колір можна сміливо одягати як на урочисті події, свята, так і в офіс і на бізнес-зустрічі. Окрім того, це чудовий колір для зустрічі Нового року.



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle



Наймодніші кольори зими / Фото з Elle