Які кольори будуть в моді навесні: найкраща добірка

Для весняно-літнього сезону чимало дизайнерів вирішили надати перевагу простим та спокійним відтінкам. Без насичених кольорів теж не обійтися, однак пастельні тони в новому сезоні будуть переважати.

Fashion-експерти завжди черпають натхнення з колекцій відомих брендів. Переглянувши покази дизайнерів прийдешнього сезону, стилісти обрали 5 ключових колірних трендів, на які треба звернути увагу.

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Біла порцеляна

Вбрання білого кольору – позачасовий вибір. Бренди завжди презентують його у своїх колекціях, втім саме для весняно-літнього сезону дизайнери зробили особливий акцент та показали багато вбрання у білосніжному білому – від жакета й штанів до вечірньої сукні.



Актуальні кольори на весну 2024 / Фото Vogue

Вишнево-червоний

Від осені мода одержима червоним кольором. Втім він не може залишатися популярним завжди, оскільки бренди продемонстрували вбрання у вишневих відтінках, які мають з’явитися в наших гардеробах вже у новому сезоні. Неймовірно красиво виглядають шкіряні речі у цьому відтінку, тож зверніть на них увагу.



Актуальні кольори на весну 2024 / Фото Vogue

Небесно-блакитний

Це один з найспокійніших відтінків майбутнього сезону. Обирайте для себе красиві сукні, шовкові костюми чи сумки в блакитному кольорі.



Актуальні кольори на весну 2024 / Фото Vogue

Пастельно-бузковий

Бузковий відтінок блискавично швидко увірветься в наші тренди, тож звертайте увагу на будь-яке вбрання, яке пасуватиме до вашого стилю.



Актуальні кольори на весну 2024 / Фото Vogue

Рідке золото

На заміну відтінку металік у новий сезон увійде рідке золото. Витончено та особливо цей колір виглядає на обтислих та драпірованих сукнях, ніби з епохи 80-х років.



Актуальні кольори на весну 2024 / Фото Vogue