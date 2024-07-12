5 найтрендовіших кольорів 2024 року: що треба додати влітку до свого гардероба

Базовий гардероб – це завжди набір практичних та функціональних речей. Радимо цього року додати цікаві та небанальні речі. Обирайте сукню чи спідницю, топ-кроше чи напівпрозорі штани. Окрім цих речей варто додати до гардероба актуальні кольори.

Спробуйте погратися з кольорами та обрати для себе небесно-блакитний, жовтий, шоколадний та інші. Fashion-експерти розповіли про найпопулярніші відтінки на літню пору.

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Небесно-блакитний

Блакитний вважається наймоднішим кольором літа. Цей колір пасує будь-якому відтінку шкіри та кольору волосся. Радимо обирати на літо блакитну сукню довжини міді або шовкову спідницю довжини максі. Також гарно виглядають блакитні сумки.

Вершково-жовтий

Такий відтінок добре поєднується з чорним, білим та пастельним. Стилісти кажуть, що колір гарно стилізується з джинсами. Його люблять модниці, оскільки він універсальний та дуже нагадує молочний.

Цукрово-рожевий

Мода на яскраво-рожевий минула, але ми радимо додавати в гардероб ніжний відтінок. Особливу любов у цьому відтінку завоювали шовкові сукні довжини міні чи максі на тонких бретельках, а ще красиво виглядають рожеві кеди в поєднанні з кежуальними речима.

Усі відтінки білого

Білий – найпопулярніший колір у використанні незалежно від сезону. У магазинах ви знайдете для себе будь-що в білому кольорі – від верху до низу, до аксесуарів, головних уборів та взуття.

Шоколадний

Ми звикли, що шоколадний найчастіше застосовують в осінніх образах, втім цього літа до ніжних та пастельних відтінків додали також відтінок темного шоколаду. Обирайте для себе витончені сукні чи красиві спідниці. Також можете придбати головні убори коричневого кольору чи взуття.

Якщо ж ви шукаєте для себе стильні та цікаві образи, то радимо придивитися до 5 бездоганних образів на літо, які наповнені естетикою Old Money, мінімалізмом, пастельними кольорами та класичними елементами гардероба.