Головні убори, без яких не обійтися взимку: обираємо аксесуари для холодної пори року

Взимку неможливо обійтися без головного убору, тож радимо вже зараз віднайти для себе річ, яка буде ідеально доповнювати ваш верхній одяг.

У мінусову температуру важливо не лише тепло одягатися, але й віднайти для себе головний убір, який буде добре пасувати до пуховика, дублянки чи шуби, пише 24 Канал.

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Втім не обов’язково мати у своєму гардеробі лише один головний убір. Придбайте кілька одиниць, які зможете вдало міксувати з будь-яким вбранням.

Панамка

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Взимку популярності не втрачають хутряні панамки. Вона чудово поєднуються з хутряними сумками чи шубами. А ще вони доволі теплі, тож вам буде комфортно з цим головним убором. Робіть ставку цього сезону на монохромні аутфіти, які будуть дуже красиво виглядати.



Трендові головні убори на зиму 2023 / Фото Pinterest

Шапка біні

Це базовий головний убір не виходить з моди та завжди є актуальним. Обирайте однотонні шапки без будь-яких надписав, стразів чи декорувань. Шапка може бути класичного кольору або ж яскравою, гарно відтіняючи ваш аутфіт в темних відтінках.



Трендові головні убори на зиму 2023 / Фото Pinterest

Балаклава

Такий головний убір хоч і може трохи зіпсувати зачіску, втім став дуже популярним серед модниць. Балаклава добре прикриває голову та шию, захищаючи від вітру та холоду. Образи з балаклавою виходять доволі цікавими та неординарними, спробуйте заради цікавої родзинки додати до образу сонцезахисні окуляри.



Трендові головні убори на зиму 2023 / Фото Pinterest