Alaїa – трендові балетки літа: фото взуття, на яке варто звернути увагу

Цього року різноманіття взуття просто вражає. У моду увійшли всі можливі фасони балеток, які запропонували європейські чи американські бренди. До наймодніших балеток літа входить взуття Alaїa - французького модельєра Аззедіна Алая.

Балетки посіли почесне місце у жіночому гардеробі. У тренді цього літа балетки у стилі Мері Джейн, металеві балетки, у стилі пуантів, які одягають балерини та сітчасті, які чудово відповідають спекотному літу та продовжують тенденцію на "голі" речі.

Читайте також Босоніжки "танга" – найкрасивіше взуття на літо 2023: ефектні приклади

Ви вже мабуть помітили, що стрічку в інстаграмі заполонило взуття від бренду Alaїa. Французький бренд випустив балетки з ремінцем та металевим декоруванням. Напевно немає жодної стрітстайл-зірки, яка б не одягнула цього сезону балетки від Alaїa.

Такі сітчасті балетки можуть бути ідеальним варіантом для повсякденних образів. Їх можна поєднувати з сукнями, сарафанами, спідницями, шортами, джинсами та штанами. Окрім того, вони гарно поєднуються з верхнім одягом – тренчем чи шкіряною курткою.

Скандинавка Жанетт Медсен носить балетки разом з купальником, сорочкою, спідницею максі та солом’яною сумкою. А французькі та британські модниці ідеально доповнюють сітчасті балетки тренчем. Їх можна одягати на босу ногу або ж поєднувати з білими шкарпетками. Такий преппі стиль також актуальний цього літа.