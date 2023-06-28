Солом’яна сумка – гарячий тренд літа: що обирають для себе модниці

Солом’яна сумка – це невід’ємний літній аксесуар. Цю універсальну сумку обожнюють в теплу пору всі світові модниці.

Впродовж 1960-х років французька акторка Джейн Біркін носила плетені кошики, які в ті роки стали чимось новим і цікавим. Така альтернатива сумці з того часу стала літньою класикою.

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Біркін носила кошики з джинсами кльош і топами для будніх виходів та навіть з сукнями на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Цього сезону головні стрітстайл-зірки до своїх образів також обирають солом’яні моделі, втім замість класичної форми кошика на модну арену вийшли м’які дизайни.

Солом’яна сумка асоціюється у нас з відпочинком біля моря, втім модниці вже давно знайшли їй гідне застосування у міських образах. Такі сумки виготовляють не лише з соломи, але й з рафії чи ротанга.

Найпопулярнішим аксесуаром літа вважається сумка-тоут, що повністю виткана з рафії, з контрасним надписом бренду LOEWE. Сумку дівчата міксують з сукнями, шортами, маскулінними сорочками та доповнюють свої образи з купальниками.

Солом’яних сумок є також багато в колекціях Jacquemus – від маленьких кошиків до великих аксесуарів з яскравими елементами.

Для міських образів сміливо обирайте плетений тоут, сумку-корзину та плетений шопер. Поєднуйте сумки зі штанами палаццо, джинсами кльош, сарафанами та довгими денімовими спідницями.



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Vogue



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Insragram



Модні солом'яні сумки на літній період / Фото з Insragram