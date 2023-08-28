5 найгарячіших трендів осені: що буде в моді у новому сезоні

Наближається осінь, а це означає, що слід поповнити свій гардероб стильними речима. Дизайнери підготували для нас цікаве вбрання, яке ідеально впишеться в осінню естетику.

Зважаючи на модні тенденції, новий сезон не буде сірим та похмурим. До головних трендів осені відносять пастельні тони, нотки ретро та блиску.

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Діловий стиль

У трендах осіннього сезону вкоренилася шкільна естетика. Вона завжди стає актуальною на початку вересня. На заміну легким сукням і топам прийде офіційне вбрання.

Восени в тренді буде чорно-білий аутфіт з краваткою, жилети зі спідницею-олівцем, сорочки та жакети у формі пісочного годинника.



Стильні речі на осінній сезон / Фото з Elle

Блиск

Дизайнери вирішили зробити в новому сезоні блискітки суперактуальними. Восени наше вбрання може бути не лише сріблястим, але золотим. Носіть блискітки, кристали та металізовані тканини на сукнях, блузах і спідницях.



Стильні речі на осінній сезон / Фото з Elle

Маслянистий жовтий

Восени на заміну рожевому кольору, який міг вже всім набриднути за літо, прийде масляно-жовтий. Це один із улюблених кольорів скандинавських модниць. Саме цей відтінок дозволить продовжити літо та зберегти відчуття канікул.



Стильні речі на осінній сезон / Фото з Elle

Прикраси у стилі 80-их

У новому сезоні в моду повернеться екстравагантний та ексцентричний стиль, який так любили зірки у вісімдесятих роках. Зверніть увагу восени на масивні та візуально важкі сережки. Саме вони будуть прикрашати наші осінні аутфіти.



Стильні речі на осінній сезон / Фото з Elle

Довге чорне пальто

Чорне пальто довжини максі зайняло чільне місце на подіумі. Майже всі світові бренди представили довге чорне пальто – Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Victoria Beckham і Balenciaga.

Якщо у вашому гардеробі немає довгого чорного пальта – то радимо вам інвестувати у цю сезонну річ. Пальто прямого крою у класичному кольорі прослужить вам багато років, а довжина максі чудово поєднуватиметься з довгими сукнями та спідницями.



Стильні речі на осінній сезон / Фото з Elle