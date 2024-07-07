Андре Тан назвав тренди осені 2024: що ми будемо носити в новому сезоні

Один з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан назвав тренди осені. У своєму інстаграмі він розповів, які саме трендові речі треба придбати модницям для нового сезону.

Тренди осені дизайнер вирішив віднайти в колекціях з показів Високої моди. Колекції Haute Couture не призначені для масового виробництва. Проте дизайнер зазначив, що вони задають нові тренди та впливають на те, що ми будемо бачити в магазинах одягу протягом наступного сезону.

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Ревучі двадцяті

Дизайнер розповів, що в моді будуть елегантні сукні, що нагадують про гламурну епоху 1920-х років, з андрогенними силуетами, бахромою, пір’ям та блискітками.

Ода Олімпійським іграм

"Олімпіада 2024 року в Парижі відобразилися на колекціях і багато з них натхненні грецькою міфологією, з вільними силуетами та драпіровкою. Але гадаю, що в прет-а-порте ми візьмемо більш стандартні - спортивні образи, також натхненні олімпіадою", – зазначив дизайнер.

Сад часу

У тренді будуть дизайни, що черпають натхнення з природи та концепції часу, з використанням ніжних, романтичних елементів. Це будуть квіти та просто природні мотиви.

Прозора краса

"Сміливі сукні з прозорими тканинами, які оголюють тіло та створюють ефект невагомості та елегантності. Багато було прозорості, тому впевнений, що її нам ще доведеться побачити", – заявив Андре Тан.

Тіло

У моду знову повертається дизайн, що зображує людське тіло через м’язи, шкіру та плоть, підкреслюючи його красу та силу.

Поєднання з кутюром

А ще на нас чекає повернення стилю весільної сукні 1980-х років з пишними рукавами та об’ємною спідницею, що підкреслює жіночність.

Як виглядають кутюрні речі: дивіться відео

Дизайнер Андре Тан завжди тішить своїх прихильників влучними порадами, тож заглянувши в його інстаграм-профіль, ви зможете знайти багато цікавих сезонних трендів та антитрендів.