Які гостроносі чоботи обирати на осінь: найкращі виходи інфлюенсерів

Цього сезону в моду повертаються гостроносі чоботи до колін на невисоких підборах. Інфлюенсерам дуже полюбилася пара взуття від Balenciaga різних кольорів.

Дизайнери вперто повертають у свої колекції естетику 90-х років, яка була насичена деталями, принтами та кольорами. "Реінкарнацію" взуттєвого тренду радо підхопили світові знаменитості, які вже встигли приміряти чоботи з гострим носком від Balenciaga у своїх образах.

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Найпростіший метод запровадити якусь річ з 90-х у свій гардероб – додати в образ взуття та аксесуари.

Усі світові фешіоністи вже встигли придбати для себе модне взуття від Balenciaga, що стилізоване в естетиці 90-х років. Модель CAGOLE 90 MM BOOT разом із сумкою LE CAGOLE завоювали прихильність всіх it-girls.

Чоботи до колін мають дуже гострий і довгий ніс, невисокі підбори, декоративні ремінці з фурнітурою та замок із довгою шкіряною стрічкою збоку.

Модель у чорному та білому кольорі фешіоністи найчастіше обирали для стилізації образів із мініспідницею, сукнею та шортами. Фешн-блогерки доповнювали такі чоботи романтичними сукнями чи навіть худі в парі з велосипедками.

Сміливі інфлюенсерки обирали чоботи у кислотних кольорах – салатовому та рожевому. Коштує таке взуття 68 тисяч гривень. На сайті бренду повний солдаут, придбати можна лише кислотні салатові чоботи, і то лише в 35 розмірі.