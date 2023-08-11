Блоккор – модний тренд: чому всі від нього в захваті

Модні інфлюенсерки завжди хочуть бачити себе в новому амплуа, тож придумують цікаві ідеї, які потім наслідують всі інші. Зараз фешіоніста шаленіють через модний тренд блоккор.

Блоккор – це тренд, натхненний спортом. Раніше всі були в захваті від естетики тенісу та гольфу, а зараз особливу увагу звернули на ще один вид активності – футбол.

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Назву блоккор запропонував футбольний фанат та блогер Брендон Хантлі. Він опублікував у тік тоці відео з хештегом #blokecore, який поєднав у собі два слова: bloke (розмовною англійською – "хлопець") та core (позначення всіх модних напрямків).

На сьогодні модна футбольна естетика вийшла далеко за межі суто чоловічого гардероба.

Зараз у розпалі Чемпіонат світу з футболу серед жінок, тож модниці стараються поекспериментувати зі стилізацією футболок. Головний прийом модного напрямку блоккору – поєднання футбольних джерсі, футболок-поло та лонгслівів з помітними лого та назвами футбольних команд з повсякденними речима.



Цікаві образи з футбольними футболками / Фото з Elle

Стильні дівчата поєднують футболки з джинсами, штанами, строгими костюмами, спідницями та вечірніми сукнями. Чудово виглядають футболки з вінтажними кросівками Adidas Samba, які ідеально пасують до футбольної естетики.

До цієї тенденції долучилася Кім Кардашян, яка одягнула спортивну футболку зі шкіряними штанами карго та підборами.



Цікаві образи з футбольними футболками / Фото з Elle



Цікаві образи з футбольними футболками / Фото з Elle



Цікаві образи з футбольними футболками / Фото з Elle