Пальто, жакет, сумка-багет: топ-9 речей, без яких нам не обійтися цієї осені

На перший погляд здається, що осінній гардероб досить мінімалістичний і компатний, але це далеко не так. Восени є чимало речей, які варто запроваджувати в свої образи.

В моді залишаються усім нам знайомі тренди, наприклад, пальто, жакет і кардиган, але й разом з тим дизайнери пропонують ще дещо цікаве – акцентне взуття, цікавий топ та шкіряні штани.

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Сучасні колекції характеризуються оптимістичними і життєстверджуючими нотами. Саме тому ваші образи можуть бути значно цікавішими, ніж ви собі могли уявити.

Українська стилістка виділила кілька власних рекомендацій щодо одягу на холодну пору.

Пальто обирайте однотонне, яке буде пасувати до будь-яких кольорів під низом, або ж картате, але обов’язково під свою фігуру.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Восени робіть ставку на шерстяні жакети, вони будуть вас зігрівати. Гарно виглядають жакети в клітинку, які можна поєднувати з джинсами, лосинами та черевиками.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Щодо кардигану, то його можна одягати на голе тіло, або ж створити нашарування, одягнувши під низ лонгслів чи водолазку.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Не забувайте про цікавий топ. Хоч на вулиці осінь і погода вже не така тепла, все ж таки свої аутфіти можна урізноманітнити завдяки стильному топу.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Шерстяні штани чудово пасують до кашемірових водолазок чи теплих кардиганів. Також вони гарно стилізуються зі светрами з горловиною.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Добре закріпилися серед трендів шкіряні штани. Обирайте довгі моделі, кльош чи вкорочені. Вони гарно поєднуються з блузами та жакетами.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Не забувайте про мініспідницю, яка гарно поєднується з різноманітними чоботами: челсі, жокейськими, ковбойськими чи гумовими.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Акцентне взуття стане гарною родзинкою у вашому образі, тож якщо маєте якусь таку річ у своєму гардеробі, не забудьте вдало її застосувати.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram

Доповнюйте свої образи сумкою багет. Аксесуар у нейтральному або акцентному кольорі доповнить ваші тренчі, пальта та дублянки.



Найпопулярніше осіннє вбрання / Фото з Instagram