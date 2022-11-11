Тіна Кароль захопила стильним костюмом-трійкою у Берліні: розкішний вихід

Українська співачка Тіна Кароль відвідала у Берліні прем’єру серіалу "1899" від Netflix. Для світської події виконавиця обрала розкішний костюм-трійку коричневого кольору.

Популярна співачка спричинили фурор у Німеччині своєю появою на червоній доріжці у дуже стильному образі.

Читайте також Розкішна сукня з глибоким декольте як у Кендалл Дженнер – ідеальний образ на Новий рік 2023

Білявка з’явилася на прем’єрі драматичного серіалу з елементами містики та жахів. Співачка приміряла чарівний костюм-трійку карамельного відтінку від українського бренду MAZINI.

Тіна Кароль приміряла подовжений жакет із золотими ґудзиками. Під низ вона одягнула вкорочений жилет на оголене тіло та доповнила look штанами палаццо на високій посадці.

Образ співачка довершила нюдовими туфлями. Своє волосся знаменитість вклала у фірмові локони та зробила легкий макіяж з акцентом на коричневих губах.



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з телеграм-каналу



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з телеграм-каналу

На вулицю Тіна Кароль вийшла у легкій довгій шубці молочного кольору, яка просто ідеально підходить до її чарівного вечірнього виходу.



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з телеграм-каналу

Про що серіал "1899"?

"1899" розповість про загадкові обставини подорожі іммігрантського корабля з Європи до Нью-Йорку. Пасажирів різного походження і різних національностей об'єднують їх надії і мрії про нове століття і краще майбутнє за океаном. Але згодом їх подорож перетвориться на кошмар, коли вони зустрінуться з кораблем, що пливе за течією у відкритому морі, який пропав безвісти декілька місяців тому. Ця зустріч на борту перетворить їх мандрівку в головоломку, що зв'язує минуле кожного пасажира павутиною таємниць. Серіал з’явиться на платформі 17 листопада.