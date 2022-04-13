Тіна Кароль виступила у Варшаві на матчі Легія – Динамо в синьо-жовтому кардигані UA

Популярна співачка Тіна Кароль одягнула на перформанс у Варшаві елементи гардеробу з патріотичного дропу від українського бренду Vika Adamskaya.

Учора, 12 квітня, у Варшаві відбувся футбольний поєдинок польської команди "Легія" та українського "Динамо".

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На благодійному матчі #StopWarInUkraine в перерві між першим та другим таймом українські зірки влаштували перформанс, на якому заспівали пісні на підтримку нашої країни.

Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва виступили на сцені, яку зробили в контурах карти України. Заповнили цю сцену українські біженці, які змушені були покинути свої домівки через війну в країні. Кожен стояв на тому місці, де географічно розташований його дім.

Співачка Тіна Кароль заспівала свою популярну пісню "Україна – це ти", яку внесли у шкільну програму в 2016 році.

На сцену Тіна вийшла в синьому кардигані з жовтим надписом UA та голубом в серці з патріотичної колекції "Born in Ukraine" харківської дизайнерки Віки Адамської. Коштує такий виріб на сайті бренду 2500 гривень.

Під низ співачка одягнула білу футболку, низ доповнили сірі штани та бежеві кросівки. Тіна також одягнула високі білі шкарпетки "UA" від бренду Vika Adamskaya за 158 гривень.