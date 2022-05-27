Тіна Кароль прийшла на зустріч з українськими послами у Великій Британії у патріотичному вбранні

Українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Великій Британії. Там артистка завітала до посольства України у патріотичному образі.

Тіна Кароль тривалий період їздила Європою з благодійними концертами. Нещодавно вона їздила в Японію на запрошення Хіросі Мікітані. Тепер Тіна Кароль прилетіла у Велику Британію, в якій живе та навчається її син Венеамін.

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Тіна Кароль у Великій Британії

Тіна Кароль активно допомагає українцям, тож у Лондоні вона не втратила можливості зустрітися з дипломатичними представниками.

Народна артистка України завітала до Посольства України у Великій Британії та розповіла про свою активну міжнародну діяльність та гуманітарну місію. Виконавиця одягнула білосніжне поло від бренду O.TAJE з блакитно-жовтим голубом з гілочкою. Коштує така футболка на сайті бренду 950 гривень.

Тіна доповнила look чорними штанами з розрізами та лакованими туфлями-човниками. На тлі українського та британського прапорів Тіна Кароль зробила фото з послами.



Тіна Кароль на зустрічі з послами у Великій Британії / Фото з інстаграму

За понад три місяці війни в Україні Тіна Кароль змінила свій стиль. Все частіше вона з’являється перед камерами у блакитно-жовтих образах або в речах з українською символікою. Для виступу на сцені Тіна Кароль також обирає розкішні сукні в патріотичних кольорах та вишиванки.

Тіна Кароль у Німеччині

У Великій Британії Тіна Кароль буде кілька днів. Вже 29 травня вона виступить на великій сцені біля Бранденбурзьких воріт в Берліні у рамках благодійного телемарафону Save Ukraine. Ефір 29 травня ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн світу.

Після повномасштабного вторгнення Тіна Кароль активно підтримує культурний фронт нашої держави, виступає на найбільших майданчиках Європи і доносить правду про війну в Україні.

Наприкінці березня Тіна Кароль організувала благодійний концерт в Ізраїлі. Там вона зібрала близько 2 мільйонів гривень, які передала на медичні потреби України.