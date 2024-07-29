Тіна Кароль позує у кардигані без бюстгальтера: ефектний відеоролик

Співачка Тіна Кароль обожнює ефектні образи, тож постала перед прихильниками у чорному аутфіті, який складався з кардигана та штанів.

Виконавиця ніколи не приховувала своєї пристрасті до красивих речей та догляду за тілом. Тіна Кароль постійно займається спортом, тож підтримує своє тіло у формі та залюбки показує своїй аудиторії, як можна виглядати, якщо регулярно приділяти час фізичним навантаженням.

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У своєму інстаграм-профілі, за яким стежить майже 2 мільйони прихильників, співачка опублікувала відеоролик з різноманітним позуванням під власну пісню.

Образ Тіни Кароль

Виконавиця одягнула на голе тіло чорний кардиган на довгий рукав. Виріб без ґудзиків прикрашала срібляста брошка, яка прикривала зону декольте без бюстгальтера. Чорний верх оголив живіт Тіни Кароль, а багато підписників звернули увагу на струнку талію.

На низ білявка одягнула чорні штани на низькій посадці з красивим декоруванням пояса зі сріблястою пряжкою. Вишуканою в образі співачки стала зачіска. Тіна випрямила волосся, зробила цікавий проділ, а на обличчя нанесла ефектний макіяж з акцентом на рожевих губах.

Додамо, що 28 липня Тіна Кароль та її син Венеамін долучилися до акції на підтримку полонених "Азову" у Києві, тримаючи плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації". Акція відбулася у день других роковин теракту в Оленівці, де загинули 54 захисники Маріуполя.