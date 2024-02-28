Тіна Кароль похизувалася костюмом у стилі Old Money: неперевершений образ

Співачка Тіна Кароль постійно тішить шанувальників новими світлинами. Знаменитість дуже часто публікує кадри з фотосесій, втім цього разу показала образ, в якому вона постала у музичній студії.

Виконавиця є справжньою іконою стилю. Тіна Кароль одна з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу виділяється неймовірно красивими образами, в яких постає на сцені чи у фотостудії.

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Тіна відома своєю любов’ю до спокусливого та романтичного вбрання, втім не боїться експериментувати. Вона залюбки може змінити обтислі сукні з вирізами на джинси оверсайз та маскулінний жакет.

У своєму інстаграмі, за яким стежить майже 2 мільйони прихильників, співачка продемонструвала розкішний аутфіт в стилі Old Money.

Образ Тіни Кароль

Знаменитість обрала для себе подовжену чорну жилетку з вирізом в зоні декольте та масивними золотими ґудзиками по центру. До верху Тіна підібрала чорні штани кльош. Особливою деталлю вбрання стали ледь помітні сріблясті смужки.

Саме такі костюми вважаються абсолютним трендом у 2024 році. Fashion-експерти навіть зазначають, що вертикальний візерунок здатен візуально видовжити силует. Ці класичні та елегантні смужки на костюмах з’явилися ще в 90-х роках та досі не втрачають популярності.

Красивий образ Тіна Кароль доповнила гостроносими, лакованими туфлями на підборах, а волосся зібрала за вуха та залишила випрямленим. Співачка довершила аутфіт у стилі Old Money ніжним макіяжем в нюдових тонах. До фотографій співачка додада мотивуючі слова.

Якщо до вас прийшла ідея, не кажіть собі "ні". Реалізовуйте її, незважаючи на всі пересуди та зневіру. Успіх любить настирливих,

– зазначила Тіна Кароль.

Виконавиця позувала на кріслі в музичній студії на тлі барабанів та сцени. Вона мило посміхалася на камеру та, як завжди, випромінювала впевненість у собі. Прихильники вже встигли засипати зірку компліментами зазначивши, як вони захоплюються її стилем та жагою до життя.