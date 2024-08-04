Тіна Кароль замилувала новою фотосесією: стильні фото

Співачка Тіна Кароль любить красиво виглядати на будь-яких заходах, прогулянках чи фотосесіях. Нещодавно знаменитість опублікувала нову серію знімків в цікавому образі.

Виконавиця має бездоганний смак до одягу, тож на власних прикладах показує красиві аутфіти. Тіна любить позувати перед камерою, тож захоплює образами тисячі прихильників. Вона гарно одягається, тож є джерелом натхнення для великої аудиторії.

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Новий образ Тіни Кароль

Тіна Кароль одягнула костюм, який складався з широкої сорочки та штанів. Під низ вона приміряла чорний топ з вирізами. Виконавиця зачесала передні пасма волосся та зробила макіяж з акцентом на вишневому відтінку губної помади. Красуня зробила чимало кадрів, позуючи у студії та вже зібрала десятки схвальних коментарів від підписників.

Співачка обожнює фотосесії, тому досить часто тішить своїх підписників красивими світлинами.

Загалом виконавиця має доволі особливий стиль одягу роблячи ставку на приталені моделі суконь зі сміливим декольте. Артистка віддає перевагу довжині міді чи максі, втім міні також трапляються у її образах. Тіна обожнює латекс, шовк та білизняний стиль й майже ніколи не обходиться без взуття на підборах.