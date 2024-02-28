Тетяна Бережна розповіла ціни свого вбрання: скільки коштує образ заступниці Міністра економіки

Львівський тіктокер Ніколас Карма приїхав на всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні". Блогер вже зустрів на вулицях міста чимало модниць та зірок, тож вирішив дізнатися, що одягають політики. У ролику Ніколаса погодилася знятися Тетяна Бережна.

Заступниця Міністра економіки України обрала на захід стриманий образ в пастельному відтінку. На події з’явився Володимир Зеленський, були присутні представники українського бізнесу, начальники ОВА, представники дипломатичного корпусу та іноземні гості.

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Образ Тетяни Бережної

Опис свого образу Бережна розпочала з натільного хрестика та зазначила, що його їй подарували батьки. Заступниця Міністра економіки навіть пожартувала, що це подарунок, щоб її не зурочили на політичній посаді.

Костюм Тетяна Бережна придбала від українського бренду. Жакет і штани створені з натуральної тканини. Ціна блейзера, який вирізнявся красивим декоруванням з чорної тканини з одного боку – 4900 гривень, а штанів палаццо – 2500 гривень. Політикиня зазначила, що її вбрання за абсолютно доступною ціною.

У тон до костюма Бережна підібрала туфлі з квадратним носком. Взуття від українського бренду Marsala коштує 5 900 гривень. Загалом образ політикині обійшовся у понад 13 тисяч гривень.

"Українці – це надзвичайно творча та підприємлива нація. Ці якості багато років тому намагалися знищити. Нас називали куркулями, спекулянтами. Зараз нам потрібно відроджувати в собі пристрасть до добробуту та підприємництва", – резюмувала Тетяна Бережна.

Також у відеоролик потрапив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що не купував нових речей вже 2 роки та розповів, що дружина підтримує українських виробників та одягає вбрання від наших брендів.