Светр зі змійкою – тренд осені: надихаємося стильними образами

Светр зі змійку є одним із ключових трендів осені. Такі светри досить затишні, теплі і стильні. Вони ідеально пасують до базових джинсів, шкіряних спідниць та штанів палаццо.

Светри на змійці в різних кольорах вже давно завоювали симпатію багатьох модниць, пише 24 канал. Светр додає правильних акцентів в образі, тож аутфіт виглядає стильним навіть за наявності брутальних черевиків на масивних підборах.

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Светри на змійці не покидають тенденцій ще від осені 2020 року. Популярність цього виробу зумовлена затишним трикотажем, який в холодну пору добре зігріває.

Такі светри можна по-різному стилізувати. Якщо ви знаходитеся в теплому приміщенні, то під низ можете одягнути боді, топ або майку та повністю розстібнути змійку. Якщо ж ви перебуваєте на вулиці, то светр можна повністю застібнути, використавши в ролі шарфа.

Лижні светри на змійці з’явилися цього року в колекціях брендів Givenchy (чорний приталений джемпер з металевою змійкою), Victoria Beckham (водолазка спортивного дизайну з високим коміром), Miu Miu (светр з візерунком коси).

Светри на змійці є в гардеробі француженки Жюлі Феррері, португальської стилістки Софії Коельо, британської модниці Алісії Родді та багатьох інших фешіоністок.



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest



Трендові светри на змійці / Фото з Pinterest