Светр "Русский корабль іді на*уй" та блакитно-жовті стрілки: Тіна Кароль вразила новим образом

Українська співачка Тіна Кароль, яка зараз їздить Європою з благодійними виступами, продемонструвала новий look. Білявка приміряла на собі промовистий светр та зробила макіяж в кольорах прапора України.

Популярна виконавиця Тіна Кароль в час війни зробила ставку на патріотичні дропи, тож з’являється перед камерами в синьо-жовтих образах.

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Свою багатомільйонну аудиторію співачка потішила цікавим образом. Білявка одягнула блакитний светр з жовтим надписом "Русский корабль іді на*уй" від бренду Siyai. Коштує річ на сайті бренду 1 тисячу гривень. Гроші від продажу марка передасть на потреби Збройних Сил України.

Тіна доповнила образ чорними спортивними штанами з білими лампасами, молочними кросівками та блакитно-жовтим макіяжем.



Тіна Кароль показала новий образ / Фото з інстаграму

Патріотичні образи Тіни Кароль

На виступ в перерві матчу польської команди "Легія" та українського "Динамо" Тіна Кароль одягнула костюм від харківської дизайнерки Віки Адамської. Тіна Кароль приміряла синій кардиган з жовтим надписом UA та голубом в серці з патріотичної колекції "Born in Ukraine".



Тіна Кароль в образі від Vika Adamskaya / Фото з інстаграму Тіни Кароль

На виставку "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале Тіна Кароль одягнула молочну сукню з чорною вишивкою.

Як Тіна Кароль підтримує Україну

У неділю, 8 травня, з нагоди Дня пам'яті та примирення виконавиця поклала квіти до меморіалу, заспівала Гімн України та виступила з важливою промовою про нинішню війну в Україні.

Кількома днями раніше Тіна Кароль зворушила публіку виконанням гімну України на матчі Динамо – Базель у Швейцарії.

У Литві виконавиця вийшла на сцену босоніж. Вона виконала свої найгучніші та символічні хіти – "Вільна", "Україна – це ти".

Наприкінці березня Тіна Кароль організувала благодійний концерт в Ізраїлі. Там вона зібрала близько 2 мільйонів гривень, які передала на медичні потреби України.

Окрім цього, син співачки приїхав з Великої Британії до Польщі, долучившись до допомоги українцям.