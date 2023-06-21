Найбажаніші сумки літа 2023: стильні варіанти на кожен день

Сумки вже давно перетворилися на найнеобхідіший повсякденний аксесуар. Дизайнери пропонують різні фасони, матеріали, розміри та деталі.

До наймодніших сумок літа належать сумки-тоути, варіанти з сітки, махрові, атласні та блискучі вироби. Зірки стрітстайлу обирають для себе найцікавіші варіанти та довершують красивими аксесуарами свої літні аутфіти.

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Полотняна сумка XXL

У вашому літньому гардеробі повинна бути хоча б одна полотняна сумка. Така модель зручна і для пляжного відпочинку, і для міських виходів. Розмір XXL допомагає помістити у ній все, що ви забажаєте.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Сумка-сітка

Літо неможливо собі уявити без сумки-сітки. Ефект "рибальського кошика" повертається у список модних трендів.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Атласний клатч

Must-have у літньому гардеробі – сумка з атласної, яскравої тканини. Довершуйте ним аутфіти в класичних кольорах, щоб аксесуар став у образі правильним акцентом.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Сумка з рафії

Така сумка є частиною курортного стилю та вже навіть нашого повсякденного життя. Сумку з рафії можна поєднувати з усім – від сандалів і джинсових шортів до квіткових суконь і лляних костюмів.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Сумка-тромплей

До популярних сумок цього літа можна віднести Foulard Bottega Veneta. Сумку з плетеної шкіри вже полюбили всі відомі знаменитості.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Сумка в’язана гачком

На початку COVID-19 всі вдома почали в’язати гачком і це рукоділля переросло у тренд на в’язані сумки. У моді зараз максітоути у стилі Prada в різних кольорах.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue

Блискуча сумка

Така сумка підійде для тих, хто хоче додати трохи гламуру до своїх образів. Сумку можуть прикрашати такі яскраві деталі як лелітки чи стрази.



Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue