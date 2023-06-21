Найбажаніші сумки літа 2023: стильні варіанти на кожен день
Джерело:Vogue
Сумки вже давно перетворилися на найнеобхідіший повсякденний аксесуар. Дизайнери пропонують різні фасони, матеріали, розміри та деталі.
До наймодніших сумок літа належать сумки-тоути, варіанти з сітки, махрові, атласні та блискучі вироби. Зірки стрітстайлу обирають для себе найцікавіші варіанти та довершують красивими аксесуарами свої літні аутфіти.
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Полотняна сумка XXL
У вашому літньому гардеробі повинна бути хоча б одна полотняна сумка. Така модель зручна і для пляжного відпочинку, і для міських виходів. Розмір XXL допомагає помістити у ній все, що ви забажаєте.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Сумка-сітка
Літо неможливо собі уявити без сумки-сітки. Ефект "рибальського кошика" повертається у список модних трендів.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Атласний клатч
Must-have у літньому гардеробі – сумка з атласної, яскравої тканини. Довершуйте ним аутфіти в класичних кольорах, щоб аксесуар став у образі правильним акцентом.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Сумка з рафії
Така сумка є частиною курортного стилю та вже навіть нашого повсякденного життя. Сумку з рафії можна поєднувати з усім – від сандалів і джинсових шортів до квіткових суконь і лляних костюмів.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Сумка-тромплей
До популярних сумок цього літа можна віднести Foulard Bottega Veneta. Сумку з плетеної шкіри вже полюбили всі відомі знаменитості.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Сумка в’язана гачком
На початку COVID-19 всі вдома почали в’язати гачком і це рукоділля переросло у тренд на в’язані сумки. У моді зараз максітоути у стилі Prada в різних кольорах.
Трендові сумки літа 2023 / Фото з Vogue
Блискуча сумка
Така сумка підійде для тих, хто хоче додати трохи гламуру до своїх образів. Сумку можуть прикрашати такі яскраві деталі як лелітки чи стрази.