Новий об’єкт обожнювання інфлюенсерів – сумка Prada Galleria: цікава історія назви

Креативна директорка бренду Prada Міучча Прада представила сумку-тоут під час одного зі своїх модних показів, а тепер цей аксесуар став об’єктом обожнювання багатьох інфлюенсерів.

Трендсеттери зі всього світу кілька тижнів активно піарять оновлену версію сумки Prada Galleria, пише 24 Канал.

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Чорна сумка Galleria Medium від Prada – це класика, яка завжди буде в моді. Універсальність моделі дозволяє доповнити її будь-яким вбранням в стилі кежуал, незалежно від місця і часу. Аксесуар з круглими ручками і жорстким дном виконаний з натуральної зернистої шкіри Saffiano.

Вперше цю модель сумки випусили у 2007 році. Вона отримала назву першого бутику бренду, який відкрив Маріо Прада, дідусь Міуччі, в 1913 році в торговому пасажі Galleria Vittorio Emanuele II в Мілані.

Стильний аксесуар дуже полюбився модницям. Ельза Госк обрала для себе триколірну модель з рожевого, персикового та білого кольору. Інші ж інфлюенсери зробили ставку на жовто-білі поєднання, блакитно-сірі та рожево-персикові.

Модниці носять сумку з простим вбранням, яке одягають кожного дня, а також довершують сумкою стильні аутфіти зі шкіряним тренчем чи білосніжними блузами зі спідницями.



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram



Модна сумка на літо від Prada / Фото з Instagram